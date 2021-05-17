Love, Death & Robots Filmi
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Love, Death & Robots Filmi

Love, Death & Robots Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Love, Death & Robots filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Love, Death & Robots filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Animasyon türündeki Love, Death & Robots, 18 kısa öyküden oluşuyor. Her bölümde farklı bir konunun ele alındığı dizi, bilim kurgudan komediye, fantezide korkuya kadar birbirinden farklı türleri kapsıyor. 185 dakikalık yapım Sentient Dairy Products, Werewolf Soldiers, Robots Gone Wild, Garbage Monsters, Cyborg Bounty Hunters, Alien Spiders ve Blood-Thirsty Demons From Hell gibi hikayeleri izleyici karşısına çıkaracak.

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Love, Death & Robots

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 15 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 14.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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