Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi
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Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi

Müze yönetimi, ünlü sanatçının ölümünün 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen sergiyi, 1 milyon 71 bin kişinin ziyaret etmesiyle yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu.

25.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:57
Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin yönetimi, Leonardo da Vinci sergisini bir milyonun üzerinde ziyaretçinin gezdiğini açıkladı.


Müze yönetimi, ünlü sanatçının ölümünün 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen sergiyi, 1 milyon 71 bin kişinin ziyaret etmesiyle yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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