Louvre Müzesi'ndeki Leonardo da Vinci sergisini 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gezdi
Müze yönetimi, ünlü sanatçının ölümünün 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen sergiyi, 1 milyon 71 bin kişinin ziyaret etmesiyle yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu.
25.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:57
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin yönetimi, Leonardo da Vinci sergisini bir milyonun üzerinde ziyaretçinin gezdiğini açıkladı.
Müze yönetimi, ünlü sanatçının ölümünün 500'üncü yıl dönümü dolayısıyla 24 Ekim-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen sergiyi, 1 milyon 71 bin kişinin ziyaret etmesiyle yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com