Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci Filmi
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Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci Filmi

Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Louvre Müzesi ve film yapım firması Pathé Live ortaklığıyla beyaz perdeye taşınan 'Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci' belgeseli, Leonardo da Vinci'nin en güzel eserlerini yakından izlemek için eşsiz bir fırsat. İzleyiciyi, yorumlarıyla Leonardo'nun sanatsal pratiği ve resim tekniği hakkında değerli bilgiler sağlayan serginin küratörleri Vincent Delieuvin ve Louis Frank eşliğinde Louvre'da bir gece gezintisine çıkarıyor.

Yönetmen: Pierre-Hubert Martin

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: A Night at the Louvre: Leonardo da Vinci

Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 24.09.2021

Louvre'da Bir Gece: Leonardo da Vinci Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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