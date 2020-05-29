Louisville'de polisin öldürdüğü siyahi kadın için düzenlenen gösteride ateş açıldı
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Louisville'de polisin öldürdüğü siyahi kadın için düzenlenen gösteride ateş açıldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde Louisville kentinde mart ayında evinde polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için adalet talebiyle düzenlenen gösteri sırasında ateş açıldı.

Louisville'de polisin öldürdüğü siyahi kadın için düzenlenen gösteride ateş açıldı
29.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:13

ABD'nin Kentucky eyaletinde Louisville kentinde mart ayında evinde polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için adalet talebiyle düzenlenen gösteri sırasında ateş açıldı.

Louisville polisi, gösteri sırasında açılan ateşte 1'i ağır en az 7 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis Sözcüsü Lamont Washington, Associated Press ajansına e-postayla yaptığı açıklamada, ateşin emniyet mensuplarınca açılmadığını, yaralananların sivil olduğunu söyledi.

Courier Journal gazetesi, Louisville'deki gösteriye yaklaşık 500 ila 600 kişinin katıldığını, 6 saatin ardından yağan yağmur nedeniyle dağıldıklarını yazdı.

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, gece yarısından önce Twitter ve Facebook'tan yaptığı paylaşımlarda, Breonna Taylor'ın annesinin adalet için uğraşırken barışçıl davranılması arzusunu aktararak, göstericilere "sükunet" çağrısında bulundu.

Acil servis teknisyeni 26 yaşındaki Taylor, 13 Mart'ta Louisville narkotik birimi dedektifleri tarafından evinin ön kapısında 8 kez vurularak öldürülmüştü.

Taylor'ın evinde uyuşturucu madde bulunmamış ve ailesi mayıs başında polise dava açmıştı.

Georgia'da siyahi Ahmaud Arbery'nin şubat ayında koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülmesinin ortaya çıkmasıyla aynı zamanda olay, ulusal manşetlere taşınmıştı.

George Floyd olayı

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde göstericiler, polis merkezine girerek binayı ateşe vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin Belediye Başkanı'nı ve göstericileri uyarmıştı.

Trump, Twitter'da "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." paylaşımını yapmıştı.

Kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben, Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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