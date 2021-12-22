"Louis Wain'in Renkli Dünyası" 31 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Oscar adayı Benedict Cumberbatch'in çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen "Louis Wain"i canlandırdığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası" adlı film, seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Vincent Van Gogh ile aynı dönemde yaşayan Louis Wain, kaynaklarda Leonardo da Vinci gibi iki elini kullanarak resim yapan dahi bir sanatçı ve aynı zamanda hasta eşi için her şeyi yapmaya hazır ince ruhlu bir adam olarak belirtiliyor.

Usta ressamın çalkantılarla dolu hayatının filme aktarılan gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi usta oyuncu Claire Foy eşlik ediyor.

Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi ve ünlü müzisyen Nick Cave'in rollerinin de olduğu filmde, Oscar ödüllü oyuncu Olivia Colman da seslendirmen olarak yer alıyor.

Dram türündeki filmin yapımcılığını Amazon Studios gerçekleştirdi.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Ressam, idealist, mucit ve boksör Louis Wain, hayatı boyunca hepsini yapar ama iki şeyi tutkuyla sever, hayatının aşkı, karısı Emily ve evlerine aldıkları sokak kedisi Peter. Emily'yi güldürebilmek için sayısız kedi tablosu yapacak kadar büyük bir aşk yaşayan Louis Wain, yaptığı bu kedi resimleriyle büyük bir başarıya ve şöhrete ulaşarak sadece kendi hayatını değil, dünyadaki herkesin kedilere bakış açısını değiştirir. Başına gelen sayısız talihsizlikler ve sıkıntılar süresince içinde fırtınalar kopan zihniyle de büyük bir mücadele verir. Fakat Louis Wain resimleriyle hayata tutunarak, 'Kedilerin Ressamı' olarak dünyanın en ünlü ressamları arasındaki yerini alır."

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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