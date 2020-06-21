Louie Sibley, İngiltere'de üç yıldır yapılamayanı yaptı Championship takımlarından olan Derby Country, bu sezon çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Championship takımlarından olan Derby Country, bu sezon çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı. Topladığı 54 puanla ligin tam ortasında, yani 12. sırada yer alan takım, bu 14 galibiyetten birini dün Millwall karşısında elde etti.

Deplasmandaki maça 15. dakikada Matt Smith'ten gelen golle geride başlayan Derby; 25, 71 ve 89. dakikalarda Louie Sibley'den gelen gollerle maçta skoru 3-1'e getirdi.

Milwall cephesinde Connor Mahoney, 90+3'te bir gol atsa da bu yalnızca aradaki farkı azalttı ve maç, 3-2 Derby üstünlüğü ile sonlandı.

Derby'de Louie Sibley, bu maçta hat-trick yaparak tarihe geçti. Henüz 18 yıl ve 281 günlük olan Sibley, son üç yılda, İngiltere'nin ilk dört futbol liginde, bir maçta hat-trick yapan en genç oyuncu oldu.

Bu onurun zirvesinde ise üç yıl önce, Kasım 2017, Sheffield United'a karşı henüz 17 yıl ve 187 günlükken hat-trick yapan Fulham oyuncusu Ryan Sessegnon bulunuyor.

Futbola Derby'nin altyapısında başlayan Sibley, bu sezon A takımda ciddi süreler almaya başladı. Merkez orta saha, sol iç ve sol bek pozisyonlarında forma giyebilen İngiliz oyuncu, gol yollarındaki zekâsıyla arketip orta saha oyuncularından ve kanatlarından biraz daha ayrılıp, modern, atlet ve çok yönlü bir orta saha gibi oynuyor.