Louie Sibley'in Derby County'de Attığı İlk Gol
Derby County'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu Louie Sibley, Derby formasıyla ilk golünü atıyor. 2019-20 sezonunda Championship sezonunda Blackburn Rovers'a karşı oynayan Derby'de Sibley ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Derby County'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu Louie Sibley, Derby formasıyla ilk golünü atıyor. 2019-20 sezonunda Championship sezonunda Blackburn Rovers'a karşı oynayan Derby'de Sibley ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.
Kaynak: Dugout