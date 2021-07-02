'Lotu Quli' lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı
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'Lotu Quli' lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı

'Lotu Quli' lakaplı mafya lideri Nadir Salifov cinayetinde yeni gelişme: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azeri mafyasının hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov cinayeti ile bağlantılı 4 şüpheli, bu sabah İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Azeri mafyasının hesaplaşmasında geçen yıl Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde öldürülen 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov cinayeti ile bağlantılı 4 şüpheli, bu sabah İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Öldürülen Salifov, Beşiktaş'ta silahla vurularak öldürülen "hayalet" lakaplı bir başka Azerbaycanlı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev cinayetinde "azmettirici" olarak gösteriliyordu.

Alınan bilgilere göre, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da 18 Ağustos 2020 tarihinde yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüş, cinayet şüphelisi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kayıtlara 'mafya hesaplaşması' olarak geçen cinayet ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni delilere ulaşıldı. Salifov'un öldürülmesi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, cinayeti işleyen kişiler ile bağlantıları olan ve liderliğini N.C. isimli şahsın yaptığı suç örgütü ile birlikte hareket eden 4 şüpheli daha tespit edildi. Cinayetle dolaylı bağlantıları tespit edilen N.A., C.K., E.A. ve M.Y. adlı 4 zanlı, bu sabah İstanbul, İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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