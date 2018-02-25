Lostar Bilgi Güvenliği Kimdir?

Lostar Genel Müdürü Murat Lostar, Lostar Bilgi Güvenliği'nin daha yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

Lostar, şu sözleri dile getirdi: "Lostar, bir bilgi güvenliği mühendislik şirketi. Aslında en önemli özelliğimiz, ürün satmıyor olmamız. Sadece danışmanlık, denetim ve eğitim hizmetleri veriyoruz. Bu sene bizim için çok keyifli bir yıl, çünkü 20. yılımız ve 20. yılımızı da çok keyifle kutlamaya ve işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, bu yıl 20. yılımızda olmanın şerefine ilk yurt dışı ofisimizi de açtık. Artık İstanbul ve Sakarya dışında, Londra ofisimizde de hizmet vermeye devam edeceğiz.".