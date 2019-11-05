Lösevlilerden Aydın'da büyük kortej

05.11.2019 15:20

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemili çocuklar için farkındalık çalışmalarını sürdüren LÖSEV, onlarca gönüllüsünün katılımıyla Aydın Kortejini gerçekleştirdi.



LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.Türkiye genelinde binlerce gönüllüsü ve LÖSEV'e kayıtlı çocuk ve aileleriyle bu çalışmaları hayata geçiren vakfın İzmir İrtibat Ofisi Aydın'da Pazartesi günü bir farkındalık korteji düzenledi. Gazipaşa Ortaokulu önünde toplanarak Gençlik Caddesi üzerinden Atatürk Kent Meydanı'na yürüyen onlarca LÖSEV gönüllüsü, aile ve destekçisi löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatabilmek amacıyla "Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum" sloganı ile maskeleri ve dövizleri ile renkli görüntüler oluşturdu.



Farkındalık haftasına yönelik çalışmalarını yürüten LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi, düzenlediği kortej ile hem gönüllü ve kayıtlı ailelerini buluşturmuş oldu hem de lösemili çocukların sesini tüm Aydın'a duyurdu. Gazipaşa Ortaokulu önünde toplanarak Atatürk Kent Meydanı'na yürüyen katılımcılar yol boyunca sloganlarla birlikte löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, tedavi döneminde takılan maskenin, bulaşıcı hastalık riski sebebiyle değil hastaların dış ortamdaki enfeksiyondan korunmak için kullanıldığına vurgu yaptı.



Löseminin rengi olan turuncu renk ağırlıkta giyimleriyle de haftanın önemine dikkat çeken katılımcılarla Atatürk Kent Meydanı'na coşkulu sloganlar eşliğinde ulaşan kortej meydandaki anıtta saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tedavisini tamamlamış LÖSEV gençleri gönüllülerle birlikte LÖSEV Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyerek birlik ve beraberliklerini gösterdiler.



Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, maske tasarlama etkinlikleri, iş yerlerinde maske ile çalışarak farkındalık oluşturma, okullarda ve kurumlarda haftaya özel seminerler, lösemi ve kanser konusunda bilinçlendirme çalışmaları hafta boyu devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA