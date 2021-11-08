Lösev Temsilcilerinden Vali Elban'a Ziyaret

ADANA (Habermetre) - LÖSEV TEMSİLCİLERİNDEN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana temsilcileri Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olması sebebiyle gerçekleştirilen ziyarete vakıf temsilcilerinin yanı sıra lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklar da katıldı.

Konuklarıyla bir müddet sohbet eden ve vakıf temsilcilerinden gerçekleştirilen vakıf faaliyetleriyle ilgili bilgiler alan Vali Elban, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden ve yakından ilgilenen Vali Elban, kanserin artık çağımızın hastalığı olduğunu kaydederek lösemili çocuklardan mücadeleci ruhlarını hiç kaybetmemelerini istedi. LÖSEV temsilcilerine gerçekleştirdikleri faaliyetler için teşekkür eden Vali Elban, hastalıkla mücadele eden tüm çocuklara acil şifalar temennisinde bulundu.

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