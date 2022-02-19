LÖSEV tarafından Kayseri'de sağlıklı yürüyüş etkinliği düzenlendi - Haberler
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LÖSEV tarafından Kayseri'de sağlıklı yürüyüş etkinliği düzenlendi

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
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LÖSEV tarafından Kayseri'de sağlıklı yürüyüş etkinliği düzenlendi

LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi tarafından, Altın Adımlar Dağcılık Kulübü'nün desteğiyle sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

KAYSERİ (AA) - LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi tarafından, Altın Adımlar Dağcılık Kulübü'nün desteğiyle sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi.

LÖSEV Kayseri irtibat bürosundan yapılan açıklamaya göre, Yılanlı Dağ'da gerçekleştirilen yürüyüşe 70 kişi katıldı.

Etkinlikte "Günde yarım saat yürüyerek 13 kansere dur diyebilirsiniz" sloganıyla sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri, Altın, LÖSEV, Güncel, Haberler

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