"LÖSEV, pandemide kanser hastaları ve ailelerini yalnız bırakmadı"
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"LÖSEV, pandemide kanser hastaları ve ailelerini yalnız bırakmadı"

'LÖSEV, pandemide kanser hastaları ve ailelerini yalnız bırakmadı'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

LÖSEV, zor geçen pandeminin ilk gününden itibaren kanser hastaları ve ailelerini yalnız bırakmadı.

LÖSEV, zor geçen pandeminin ilk gününden itibaren kanser hastaları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Kuru gıdadan mobilyaya, hijyen malzemesinden eğitim- bilgisayar desteğine ve düzenli et ve et ürünleri desteğiyle binlerce hasta ve ailesine yardımda bulunulduğunu belirtti.

LÖSEV tarafından yapılan yazılı açıklamada, "LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, 12 ay boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor" bilgilerine yer verildi.

"DESTEKLER 81 İLDE KURBAN BAYRAMINA DEK SÜRECEK"

LÖSEV'in et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve yakının faydalandığı kaydedildi. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da 'LÖSEV Et Kart' ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşıyor. LÖSEV 2021 Kurban Bayramı'na kadar 81 ilde yaptığı dağıtımları aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.


'LÖSEV, pandemide kanser hastaları ve ailelerini yalnız bırakmadı'
'LÖSEV, pandemide kanser hastaları ve ailelerini yalnız bırakmadı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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