LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
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LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)

LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

4 YARALININ DURUMU AĞIRKazada midibüsün içinde yaşları 15 ile 20 arasında değişen 22 kişi, 2 personel ve 1 sürücünün bulunduğu belirlendi.

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada midibüsün içinde yaşları 15 ile 20 arasında değişen 22 kişi, 2 personel ve 1 sürücünün bulunduğu belirlendi. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

 


LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)
LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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