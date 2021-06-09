LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI
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LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait midibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait midibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 25 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Midibüste bulunan 25 kişinin, çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi.

LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI
LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI
LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI
LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI
LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI
LÖSEV MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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