LÖSEV Kumbaralarını Çalan Hırsız: Karnım Açtı

LÖSEV Kumbaralarını Çalan Hırsız: Karnım Açtı

Bursa'da lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çalarken güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, "Karnım açtı, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim" diye kendini savundu.

Bursa'da LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çalarken güvenlik kameralarınca görüntülenen Umut A. (25), bir çocuk parkında bankta uyurken polisler tarafından yakalandı. Umut A. "Karnım açtı, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim" diyerek kendini savundu.

3 AYRI İŞ YERİNDE HIRSIZLIK YAPTI

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 3 ayrı iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralardan, 1,5 ay içerisinde 3 adedi çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde unlu mamuller satan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştirenin hırsızlık ve kapkaç suçlarından sabıkası olan Umut A. olduğunu tespit etti.

"KARNIM AÇTI"

Umut A., Osmangazi ilçesinde bir çocuk parkındaki bankta dün gece uyurken yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube'nde sorgulaması yapılan Umut A.'nın, "Karnım açtı, ne yapacağımı bilemez bir haldeydim. İki iş yerinden LÖSEV kumbaralarını aldım. Kutuları nereye attığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği bildirildi.

CEZAEVİNE KONULDU

Umut A., 'hırsızlık' suçundan Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Daha önce de LÖSEV'in kumbarasını çalan Ş.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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