LÖSEV Kayseri Şubesi, hastalara kırmızı et dağıttı

19.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:26

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesince kayıtlı hastalara et yardımında bulunuldu.

LÖSEV'in Kayseri'deki şube binası önünde bir araya gelen ailelere, kırmızı et dağıtımı yapıldı.

LÖSEV Kayseri Şubesi Sosyal Hizmet Sorumlusu Sema Kaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kırmızı etin lösemi hastaları için öneminin büyük olduğunu söyledi.

Kemoterapi sürecinde olan hastaların kan değerlerinin 0'a düştüğünü anlatan Kaya, "Protein bakımından zengin olan et bu değeri yükseltiyor. Kurban Bayramı döneminde aldığımız bağışları 12 ay boyunca ailelerimize iletiyoruz. Sivas, Niğde ve Nevşehir'de de et dağıtımı yaptık. Bugün de Kayseri'de 100'ü aşkın aileye kırmızı et dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA