LÖSEV, kanser hastalarına ramazan paketlerini kargoyla gönderiyor
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LÖSEV, kanser hastalarına ramazan paketlerini kargoyla gönderiyor

LÖSEV, kanser hastalarına ramazan paketlerini kargoyla gönderiyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesi, kayıtlı kanser hastalarına ramazan paketlerini Kovid-19 nedeniyle kargoyla ulaştırıyor.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesi, kayıtlı kanser hastalarına ramazan paketlerini Kovid-19 nedeniyle kargoyla ulaştırıyor.

LÖSEV Kayseri Şubesi Sosyal Hizmet Yönetmeni Sema Kaya, şube binası önünde yaptığı açıklamada, "Koli Koli Mutluluk" sloganıyla çıktıkları yolda 2 bin kanser hastasına ramazan paketi yollayacaklarını söyledi.

Paketlerinin bağışçıların yardımıyla hazırlandığını vurgulayan Kaya, "Bu yıl ofisimize gelip yardımlarını alamayan ailelerimize paketlerini kargoyla göndereceğiz. Ramazan ayı boyunca gelecek olan zekat ve fitre bağışlarıyla da paket gönderimine devam edeceğiz." dedi.

Gıda paketlerini ihtiyaç durumuna ve hane nüfusuna göre ayarladıklarını belirten Kaya, "Kolilerin içinde aklınıza gelebilecek kuru gıda maddelerinin hepsi var. Nohuttan fasulyeye, salçadan ayçiçek yağına kadar her şey var." ifadelerini kullandı.

LÖSEV Kayseri Aktif İletişim Sorumlusu Mehmet Merkit ise "Her sene yaptığımız etkinliği pandemi nedeniyle daha az kişiyle yapıyoruz. 'Koli Koli Mutluluk' sloganıyla kanser hastalarının ve ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz. En ücra noktalarda olanlara bile gönderim sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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