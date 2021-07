LÖSEV'in kurban bağışı kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" kampanyası kapsamında toplanan kurban eti bağış kolileri hasta çocuklar ile ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Vakfın Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Doğruel, AA muhabirine, Kurban Bayramı döneminde yapılan bağışların kanser tedavisi gören hastalar için önem taşıdığını söyledi.

LÖSEV'e kayıtlı 50 binin üstünde hasta ve aileleri için hazırladıkları kurban etlerinden oluşan kolilerin dağıtımının başladığını belirten Doğruel, kolilerin sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaçlarına göre sıralanan ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

Lösemi ve kanser tedavi sürecinde et tüketiminin önemine dikkati çeken Doğruel, şunları ifade etti:

"Tedavi sürecinde hastaların protein almaları ve sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Burada en önemli kaynaklarından biri et tüketimi. Vakfımızın da bu dönemde görevi ailelerimiz ve hastalarımız ile bu kaynağı buluşturmak, faydalanmalarını sağlamak. Kurumumuzda vekaleten kurban kesimleri gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz taze etleri hastalarımıza ve ailelerimize ulaştırıyoruz. Kalan etlerimizi modern et entegre tesislerimize emanet ederek 12 ay boyunca et yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu seneki kurban bedelimiz hisse bedeli olarak 1450 lira. Küçük baş ve büyük baş hayvan kesimlerimizi de dini vecibelere uygun gerçekleştiriyoruz."

Doğruel, kampanyanın sürdüğünü ve halkın desteğini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci