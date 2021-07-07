LÖSEV'in kurban bağışı kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LÖSEV'in kurban bağışı kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

LÖSEV'in kurban bağışı kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" kampanyası kapsamında toplanan kurban eti bağış kolileri hasta çocuklar ile ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" kampanyası kapsamında toplanan kurban eti bağış kolileri hasta çocuklar ile ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Vakfın Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Doğruel, AA muhabirine, Kurban Bayramı döneminde yapılan bağışların kanser tedavisi gören hastalar için önem taşıdığını söyledi.

LÖSEV'e kayıtlı 50 binin üstünde hasta ve aileleri için hazırladıkları kurban etlerinden oluşan kolilerin dağıtımının başladığını belirten Doğruel, kolilerin sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaçlarına göre sıralanan ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

Lösemi ve kanser tedavi sürecinde et tüketiminin önemine dikkati çeken Doğruel, şunları ifade etti:

"Tedavi sürecinde hastaların protein almaları ve sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Burada en önemli kaynaklarından biri et tüketimi. Vakfımızın da bu dönemde görevi ailelerimiz ve hastalarımız ile bu kaynağı buluşturmak, faydalanmalarını sağlamak. Kurumumuzda vekaleten kurban kesimleri gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz taze etleri hastalarımıza ve ailelerimize ulaştırıyoruz. Kalan etlerimizi modern et entegre tesislerimize emanet ederek 12 ay boyunca et yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu seneki kurban bedelimiz hisse bedeli olarak 1450 lira. Küçük baş ve büyük baş hayvan kesimlerimizi de dini vecibelere uygun gerçekleştiriyoruz."

Doğruel, kampanyanın sürdüğünü ve halkın desteğini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek
Erdoğan: 'Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum.
Erdoğan: "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Ebru Gündeş Burak Özçivit Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LÖSEV'in kurban bağışı kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:21:23. #1.14#

title