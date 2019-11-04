Lösev'in kanseri yenen gençlerinden söyleşi

04.11.2019 08:41

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun bilinçlenmesinde önemli rol oynayan ANKAmall, löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığının ve etkin bir mücadele ile yenilebildiğinin anlatıldığı 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında LÖSEV'in kanseri yenen gençlerini ve gönüllülerini ağırladı.

ANKAmall ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hastalıkla mücadele ederek iyileşmiş gençler, gönüllülere zorlu tedavi sürecini ve hastalığı nasıl yendiklerini anlattılar. LÖSEV'in tedavi süreci ve sonrasında verdiği destekten bahseden gençler, gönüllülerin merak ettiği soruları da cevapladılar.

Dört yaşında lösemiye yakalanan tedavisini LÖSEV LÖSANTE Hastanesi'nde tamamlayan gençlerden Cihat Emin Soylu, söyleşisinde tedavi sürecine değindi. Konuşmasında "Kanserle savaşan çocuklar zor bir süreçten geçiyor. Sağlık çalışanlarının bu süreçte güler yüzlü olmaları çok önemli. LÖSANTE'de biz tedavi olduğumuzu hissetmedik. Herkes bize karşı çok iyi davranıyordu. Bu dönemde hepimiz aile olduk." dedi. Öte yandan LÖSEV ile başka bir hastanede tedavi olurken tanışan Merve Erdoğan ise o günleri şöyle anlattı: " Umutsuz bir dönemde LÖSEV ile tanıştım. Hastalığım nüksetti sonrasında ilik nakli oldum. Şu an tedavisi bitirdim. Bu süreçte LÖSEV yanımdaydı. Hastalık sürecinde olan çocukları yük olarak görmeyin" dedi.

İyi dilekler maskelere yazıldı

Gönüllü korosunun da sahne aldığı etkinliğe ilgi ve katılım yoğun oldu. Etkinlik sonunda lösemili çocuklar için iyi dileklerini maskelere yazan gönüllüler, sosyal medyada maskeli fotoğraflarını paylaşarak destek verdi.

Kaynak: Bültenler