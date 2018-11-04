Lösev'in "İyilikler Tırı" Siirt'te

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilikler Tırı" Siirt'e geldi.



LÖSEV'in "İyilikler Tırı", tur programı kapsamında Siir'te gelerek, Güres Caddesi'nde konuşlandırıldı ve lösemili çocuklara, gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak dağıtımı yapıldı.

Vakfın Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyilikler Tırı"nın 81 ili dolaşarak vakfa kayıtlı olan lösemili çocuklara yardım dağıttığını söyledi.

Turu kapsamında, Lösev İyilikler Tırı Koli Koli Mutluluk Dağıtıyor Projesine devam ettiklerini ve Siirtli ailelerle buluştuklarını belirten Aras, şunları kaydetti:

"Vakfımıza kayıtlı ailelerimiz tırımızda neye ihtiyaçları varsa dilediğince ihtiyaçlarını buradan temin ettiler. Tırımızın içinde bir annenin bir ay boyunca ihtiyacı olabilecek gıda kolilerimiz mevcut. Çocuklarımız için kırtasiye malzemeleri, oyuncak, temizlik hijyen paketleri, kıyafetlerimiz de var. Ailelerimiz buradan ihtiyaçlarını temin ediyorlar."

Aras, yardımların bağışçılar sayesinde yapılabildiğine işaret ederek. "Bu projemiz Türkiye genelinde çok büyüdü. İnşallah büyümeye de devam edecek." dedi.

"LÖSEV elden yardım kabul etmez"

Bu arada LÖSEV'in adını kullanarak yardım toplama adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı toplumu uyaran Aras, LÖSEV'in asla kapı kapı gezerek para istemediğini, vakfa yapılan bağışların vakfın kendi adına açılmış banka hesaplarına kabul edildiği uyarısı yaptı.

Lösemi hastası Abdulgaffar Tunç da kendilerine sürekli vakıf tarafından yardımlar yapıldığını, bu yüzden mutlu olduğunu dile getirdi.

Lösemili hastalara destek amacıyla bir araya gelen UltrAslan Siirt Taraftar Grubu da tırın önünde "Maskeme değil, gözlerime bak" diyerek slogan attı.