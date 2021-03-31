LÖSEV heyetinden, AA Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.
LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Halkla İlişkiler sorumlusu Neslihan Sirkeci Göller, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.
Uğurel, LÖSEV olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirdi.
Yıldırım, Uğurel'e AA yayınlarından bazılarını hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız