LÖSEV heyetinden, AA Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
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LÖSEV heyetinden, AA Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
LÖSEV heyetinden, AA Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, Halkla İlişkiler sorumlusu Neslihan Sirkeci Göller, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.

Uğurel, LÖSEV olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirdi.

Yıldırım, Uğurel'e AA yayınlarından bazılarını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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