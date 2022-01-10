LÖSEV heyetinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
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LÖSEV heyetinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

LÖSEV heyetinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.

Firik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.

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AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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