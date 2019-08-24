Lösev'e 20 tl bağış karşılığı sevgi bileziği

24.08.2019 15:42

Zeynep Erva Coşkun bayram harçlıklarıyla aldığı boncuklar ve malzemelerle kendi yaptığı bilezikleri LÖSEV yararına babası Ziraat Mühendisi Mevlüt Coşkun'a ait sosyal medya hesabından satışa çıkarttı.

LÖSEV'e yapılan 20 TL lik bağış makbuzunu gösteren herkese bir bilezik veren minik Zeynep Erva Coşkun bir hafta gibi kısa bir sürede 40 adet bilezik siparişi almayı başardı.

Kendisi küçük yüreği kocaman olan Zeynep Erva Coşkun'u kutluyor, bu kampanyaya destek olmanızı bekliyoruz.

Kaynak: Bültenler