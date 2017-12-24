Lösev'den Yeni Yıl Kutlaması

Trabzon'da, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından yeni yıl kutlaması yapıldı.



LÖSEV, Trabzon'da bir otelde düzenlediği yeni yıl kutlaması ile lösemi tedavisi gören çocuklara moral verdi.



Etkinlikte çeşitli animasyon, müzik, dans gösterilerine katılan çocuklar, gönüllerince eğlenerek yeni yılı birlikte kutladı.



LÖSEV Sosyal Hizmetler Yönetmeni Özge İzmirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel merkezi Ankara'da bulunan vakfa 26 bin hastanın üye olduğunu söyledi.



Lösemili çocuklar ve aileleriyle güzel bir gün geçirmek amacıyla yılbaşı partisi düzenlediklerini dile getiren İzmirli, şöyle devam etti:



"Trabzon'da kayıt altına aldığımız 300 hastamız var ama sayı sürekli artıyor. Burada 50 çocuğumuzla yeni yıl kutlaması yapmak istedik. Bu bölgeye çok önem veriyoruz. O nedenle çalışmalarımızı daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. 'Neler yapabiliriz?' konusunda ailelerimizle toplantı yaparak istişare ettik. Trabzon'a artık daha sık geleceğiz. Burada daha güçlü bir yapılanma oluşturup ileride şube açma konusunda çalışmalar yapmak istiyoruz."



LÖSEV'in ayni ve nakdi yardımlarla ailelere çeşitli yardımlarda bulunduğunu da ifade eden İzmirli, "Bizlere ulaşmak isteyen ailelerimiz ve yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız internet sitemizden iletişime geçebilir." dedi.