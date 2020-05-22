LÖSEV'den yardım çağrısı
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LÖSEV'den yardım çağrısı

İslam alemi için kutsal olan, paylaşmanın ve iyiliğin pekiştiği Ramazan ayında LÖSEV her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre, fidye ve zekat bağışlarınızı kabul ediyor.

LÖSEV'den yardım çağrısı
22.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:09

İslam alemi için kutsal olan, paylaşmanın ve iyiliğin pekiştiği Ramazan ayında LÖSEV her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre, fidye ve zekat bağışlarınızı kabul ediyor.

LÖSEV Halkla İlişkiler Yasemin Durukan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, kanser hastalığıyla mücadele eden ailelere LÖSEV tarafından ulaştırılan yardımların ülkemizin en önemli iyilik ağını oluşturduğunu belirtti. İmkan sahiplerinin, değerli bağışçıların paylaşımları sayesinde ihtiyaç sahibi bir ailenin yüzünün güldüğünü belirten Durukan, "Özellikle de böyle güç bir sürece zorlu hayat şartları da ekleniyor. Son aylarda dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, ülkemizde de hem tıbbi hem de sosyal bir mücadele haline geldi. Normal zamanda maddi imkanı kısıtlı olan, yılmadan kanserle mücadele eden aileler bu salgınla mücadele döneminde gözlemledik ki daha fazla zorluklarla karşılaştı. Gerek hijyen gerek maddi ve ayni ihtiyaçlar yönünden normalin üstünde bir desteğe ihtiyaç duyuldu. LÖSEV olarak bizler, mevcut ihtiyaçlar için hem maddi hem de sosyal anlamdaki zorlukları aşma gayretimizi, gece gündüz çalışarak hayat geçirmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafenin, tedbirlerin olağan akışa dahil olduğu ve titizlikle gözetilmesi gerektiği bu günlerde, bizi hiçbir zaman fiziksel olarak da yalnız bırakmayan gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın kalben de yanımızda olduklarını bilmek bizi hem mutlu ediyor hem de en önemli motivasyon kaynağımız oluyor. Hem bağış yaparak hem de sosyal medya mecralarında bağış, daha net ifadeyle iyilik çağrısında bulunan bu kıymetli insanlar sayesinde biliyoruz ki hiçbir kanser hastamız yalnız değil, bu dönemde de yalnız kalmayacak! Birlikte, tek bir gayretle: anlayışın, paylaşımın, güvenin en üstte tutulabileceği bu özel ayda tüm bağışçı adaylarımızı da bu anlamlı çabaya davet ediyoruz. Ülkemizin her bir ferdi imkanı ve isteği doğrultusunda yapacağı Ramazan bağışıyla 'Önce Çocuklar İyileşsin" derken insanlığa can vermeye devam edecek. Bağışçılarımız, Ramazan dönemi bağışları ve diğer tüm bağış seçenekleri için www.losev.org.tr adresimizden, güncel bültenimizden veya ofislerimizden detaylı bilgiye ulaşabiliyor olacaklar. Her bir ailenin mutlulukla karşılayacağı bir bayramı, yine her birimizin inşa etmesi dileğiyle vakfımız adına tüm İslam aleminin ve ülkemiz insanlarının Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutlarım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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