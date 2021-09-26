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LÖSEV'den "sessiz etkinlik"

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
LÖSEV'den

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "sessiz etkinlik" düzenledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ( Lösev ), Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "sessiz etkinlik" düzenledi.

Kalamış Parkı'ndaki etkinliğe vakfın bağışçıları ve gönüllüler katıldı.

Vakıf yetkilisi Neslihan Çelik, 9 ilde eş zamanlı yapılan "sessiz etkinlik" ile farkındalık sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İklim olaylarının kanser vakalarının artmasında etkili olduğunu belirten Çelik, "Kanser ve çevre bilincinin bir bütün olduğunu vurgulayarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikle daha sağlıklı bir yaşam alanının önemine dikkati çektik." dedi.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: LÖSEV'den 'sessiz etkinlik' - Haberler
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