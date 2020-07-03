LÖSEV'den Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür
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LÖSEV'den Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün LÖSEV'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

LÖSEV'den Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür
03.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:02

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün LÖSEV'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Bakanı Fırat Özcan'ı makamında, LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, LÖSEV'e yaptığı desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Koordinatör Gamze Berçin Edirne, yapılan desteklerden dolayı mutluluklarını dile getirirken, desteklerin devam etmesini umduklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da yapılan ziyaretten memnuniyetini ifade ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluk kapsamında sivil toplum örgütlerinin her zaman yanlarında olduklarını imkanlar dahilinde de destek olduklarını belirterek, daha önce olduğu gibi bundan sonra da imkanlar dahilinde sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin vatandaş odaklı hizmetleri ile her zaman vatandaşların yanında yer aldığını söyleyen Başkan Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projeleri ile de vatandaşlara destek verdiklerini kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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