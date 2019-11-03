LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

LÖSEV Vakfı Hatay'da farkındalık yürüyüşü düzenledi.

03.11.2019 14:23
LÖSEV'den Hatay'da farkındalık yürüyüşü

LÖSEV Vakfı Hatay'da farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlik kapsamında Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibiyle şehir turu gerçekleşti.


Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Hatay'ın Antakya ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenledi. Atatürk Parkı'nda gerçekleşen yürüyüşe yüze yakın vatandaş katıldı. Katılımcılar yaklaşık 1 kilometrelik park alanında 'Maskeme değil, gözlerime bak', 'Maskeni tak, farkındalık yarat' sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.


Etkinlik Hatay Türk Chopper Motorsiklet Grubu ve Vosvos Hatay Ekibinin düzenlediği şehir turuyla son buldu. - HATAY

Kaynak: İHA
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