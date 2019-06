LÖSEV'den gıda yardımı

Lüleburgaz'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemi ve kanser hastalarının ailelerine gıda yardımı yapıldı.

Lüleburgaz Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen yardım dağıtımına, LÖSEV İstanbul Sosyal Hizmetler Sorumlusu Sinem Demirdöğen ve LÖSEV Kırklareli İl Temsilcisi Seher Erçek katıldı.

Demirdöğen, burada yaptığı konuşmada, LÖSEV olarak lösemili ve kanser hastalarının her zaman yanında olduklarını bildirdi.

LÖSEV'e yapılan kurban ve adak bağışlarından hazırlanan paketleri ilçede vakfa kayıtlı olan 20 aileye ulaştırdıklarını belirten Demirdöğen, et dağıtımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Demirdöğen, 44 farklı ilde 3 bin 500 aileye et yardımı yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA