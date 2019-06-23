LÖSEV'den çocuklara karne hediyesi

LÖSEV'den çocuklara karne hediyesi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)Adana Şubesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukları, karne hediyesi olarak hayvanat bahçesine götürdü.

LÖSEV'den çocuklara karne hediyesi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)Adana Şubesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocukları, karne hediyesi olarak hayvanat bahçesine götürdü.

LÖSEV Adana Şubesi, karne alan kayıtlı hasta çocukları için Mersin'in Tarsus ilçesine gezi düzenlendi. Geziye anneleri ile beraber katılan çocuklar önce kahvaltıya götürüldü ardından Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni ve şelaleyi gezdiler. Yeni yerler gören çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA

Kaynak: İHA
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