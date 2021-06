LÖSEV'den Büyükşehir'e destek teşekkürü

Lösemili Çocuklar Vakfı , İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Semih Demirel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'yü ziyaret etti.

İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu, çocukları hayata bağlarken verdikleri mücadelede, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, LÖSEV adına teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, (LÖSEV) İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Semih Demirel'i makamında konuk etti. Ziyarette, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da yer aldı. İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu, vakfın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, vakfın önemine dikkat çekti. Ahretlikoğlu, çocukları hayata bağlarken verdikleri mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destekler nedeniyle memnuniyeti paylaştı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletilmek üzere teşekkür plaketi takdim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini yakinen hissettiklerini de sözlerine ekleyen Ahretlikoğlu, "Aynı ailenin üyeleri olduğumuzu, çok yakinen hissediyoruz. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa, her zaman cevap veriyorsunuz. Her an telefonun ucundasınız. Başkanımıza katkıları için da teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Mehmet Güzgülü,"Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onların iyi olması bizler için mutluluk verici. Vakıfta çalışan,emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler