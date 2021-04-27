LÖSEV'den Başkan Gürkan'a ziyaret
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LÖSEV'den Başkan Gürkan'a ziyaret

LÖSEV'den Başkan Gürkan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

LÖSEV Kayseri ve Malatya irtibat ofisi çalışanları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek LÖSEV Vakfı çalışmaları hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler verdiler.

LÖSEV Kayseri ve Malatya irtibat ofisi çalışanları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek LÖSEV Vakfı çalışmaları hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler verdiler.

LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sorumlusu Mehmet Merkit, Malatya LÖSEV Aile Temsilcisi Sevim Balal, Malatya Sosyal Hizmet Sorumlusu Ezgi Barış, Kayseri Sosyal Hizmetler Yönetmeni Sema Kaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sorumlusu Mehmet Merkit, " LÖSEV Kayseri ve vakıftan arkadaşlarımızla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarette bulunduk. Sayın Başkana il temsilcimizle birlikte vakıf çalışmalarımızı anlattık. Ramazan ayı içerisindeyiz. Bizlerde vatandaşlarımızdan fitre ve zekatlarını LÖSEV Vakfına bağışlamalarını istiyoruz. Sadece Lösemili çocuklar değil, yetişkin kanser hastaları da yardımlarımızdan hem maddi hem de manevi olarak faydalanıyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı içerisinde yaptığı faaliyetleri aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde her gün 4 bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Türkiye'de bu şekilde yapılan bir organizasyon yok. Günlük 10 bin kişiye ekmek veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin hayır çarşısında kayıtlı olan herkes kartlarıyla gelip yiyecek, içecek, giyecek ve evlerinin ihtiyacı olan eşyalarını alma imkanına sahipler. Bizler sadece lösemi veya farklı hastalığı olan vatandaşlara değil herkese yardımcı olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın bölge bazında engelli araçlarının temin edilmesi, araçların tamir edilmesi veya araçlarındaki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesiyle birlikte akülerinin yenilenmesi noktasında da bölge bazında bu hizmetleri yapıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız yardım anlamında bizlere başvurusu olmuşsa geri çevrilmemiştir" diye konuştu. - MALATYA

LÖSEV'den Başkan Gürkan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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