LÖSEV'den babalara özel iyilik ve sağlık dolu hediyeler Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV), lösemili çocukların annelerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin el emeği ürünlerini satışa sunduğu LSV dükkanlarındaki iyilik ve sağlık dolu hediyeler, babaları bekliyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV), lösemili çocukların annelerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin el emeği ürünlerini satışa sunduğu LSV dükkanlarındaki iyilik ve sağlık dolu hediyeler, babaları bekliyor.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın bünyesinde kurulan anne üretim atölyelerinde el emeği ile üretilen ürünler, LSV Dükkan'da satışa sunuluyor. Doğal olarak üretilen gıda ve hediyelik eşyaların tüm geliri lösemi ve kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılıyor.

LSV Dükkan'da katkı maddesi kullanılmadan, doğal yollarla tarhanadan salçaya anne kurabiyelerinden reçellere kadar birçok gıda üretiliyor. Doğal gıda ürünlerinin yanı sıra yine anne eliyle üretilen bez bebek, seramik rozet ve magnet, çanta, kupa, yastık gibi ürünleri de bulmak mümkün.

LSV Dükkan'ın Babalar Günü'ne özel iyilik ve sağlık dolu hediyeleri de babaları bekliyor.

Hediyelik eşyalara ve doğal gıda ürünlerine, Ankara, İstanbul, Adana, Samsun ve Antalya'da bulunan LSV dükkanlarından ulaşılabileceği gibi pandemi sürecinde evden çıkmadan "www.lsvdukkan.com" adresinden de sipariş verilebiliyor. İnternet adresi üzerinden tüm Türkiye'ye hijyen kurallarına uyularak özenle hazırlanan gıda ürünleri ve hediyelik eşyalar kargolanarak gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, LSV Dükkan'da üretilen her ürünün annelerin ve gençlerin el emeği göz nuru olduğunu belirtti.

Ürünlerin hijyenik koşullarda doğal olarak üretildiğine işaret eden Ünver, "Ailece güvenle tüketebileceğiniz gıda ürünlerimiz ile rengarenk, iyilik dolu hediyelik eşyaları satın alarak siz de bir çocuğa umut olabilirsiniz, burası her şeyin gerçekten iyi olduğu bir dükkan." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA