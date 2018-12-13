Lösev'den 26 Aileye Gıda Yardımı
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi tarafından Sivas'ta yaşayan kanser hastası ailelere gıda, kırtasiye ve ayakkabı yardımı yapıldı.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri Ofisi tarafından Sivas'ta yaşayan kanser hastası ailelere gıda, kırtasiye ve ayakkabı yardımı yapıldı.
Sivas Belediyesi Engeliler Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ailelere içerisinde kuru gıda, ayakkabı, çocuk bezi ve ayakkabının olduğu paketler imza karşılığında verildi.
Ayrıca ailelere dolandırıcıların LÖSEV adını kullanarak para topladığıyla ilgili bilgilendirici broşür dağıtıldı.