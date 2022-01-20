LÖSEV aileleri bilgilendirdi

MANİSA (Bültenler) - Bilgilendirme toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da katıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından Manisa'da bilgilendirme toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde yapılan bilgilendirme toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, lösemi tedavisi gören hastaların yakınları ve vatandaşlar katıldı. LÖSEV yetkilileri tarafından bilgilendirmede vakfın amacı, nasıl çalıştığı, lösemili çocuklara yardım etme yolları, gönüllü olarak çalışma konusunda bilgiler aktarıldı.Bilgilendirme toplantısında yapılan sunum sonrasında ailelerden ve vatandaşlardan gelen sorular yanıtlandı. Toplantı sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ailelere yönelik yaptığı konuşmasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin LÖSEV ile işbirliğinin uzun zaman öncesine dayandığına dikkati çekerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafta Sultan Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklara yönelik ziyaretler düzenlendiğini, bu ziyaretler kapsamında çeşitli hediyelerin verildiğini, çocuklara moral olması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından çeşitli oyunların sahnelendiğini söyledi. Ergün Aksoy, ayrıca LÖSEV ile işbirliği kapsamında Ramazan ayında 200 gıda kolisi ile hem LÖSEV'e hem de vatandaşlara destek verdiklerini, dağıtılacak olan yardım malzemeleri için de yer tahsisi sağladıklarını söyledi. Aksoy, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman LÖSEV'in yanında olacaklarını ve destek vereceklerini söyledi.

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