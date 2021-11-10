Lösemiyle savaşan Ukraynalı kız, yaptığı resimlerle sergi açtı

ANTALYA (DHA) - LÖSEMİ tedavisi için Türkiye'yi tercih eden Ukraynalı Vladyslava Bilousova (20), tedavisi sırasında yaptığı resimlerle sergi açtı. Bilousova, "İleride lösemiyi yenip çizdiğim resimleri sergilemek istiyorum. Elde ettiğim geliri de lösemi hastalarının tedavisi için bağışlamak istiyorum" dedi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşayan Vladyslava Bilousova, temmuz ayında lösemiye yakalandı. Harkov'da lösemi tedavisi başlayan Bilousova, hastalığının hızlı ilerlemesi nedeniyle aile dostlarının yönlendirmesiyle Türkiye'de tedavi olmaya karar verdi. Medical Park Antalya Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi'ne gelerek lösemi tedavisi görmeye başlayan Vladyslava Bilousova, hastanede doktorlarının ve hayalindeki anların resimlerini çizmeye başladı. 2-8 Kasım Lösemi Haftası nedeniyle çizdiği resimleri hastanede sergilemeye başlayan Bilousova, lösemiyle mücadelesine devam ediyor. Vladyslava Bilousova'nın en büyük hayali ise lösemiyi yenip çizdiği resimlerle açtığı sergiden elde edeceği geliri, lösemili hastaların tedavisi için harcamak.

Uzm. Dr. Seda Öztürkmen de "İçindeki sorunları yansıttığı resimleri var. O yüzden aklımıza sergi açma fikri geldi. Farklı duygu durumları yaşadığı için sergi açma teklifinde bulunduk. O da severek resimlerini çoğalttı. Sonrasında resimlerin devamının da geleceğinden eminim. Yolumuz uzun çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Bizim hastalarımızda en önemlisi moral. Çocuklarımızın yaşadığı çok zor şeyler oluyor ama resim, şiir, yazı gibi herhangi bir aktiviteyle uğraştıklarında bu süreci daha kolay atlatıyorlar. Onları motive etmemiz lazım. Özel günlerde onları yalnız bırakmamamız lazım. Destek olup yanlarında olmamız gerekiyor" diye konuştu.