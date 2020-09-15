Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi
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Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi

Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bu yıl nisan ayında üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul'daki bir hastanede tedavisine devam edilen öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), yaşamını yitirdi.

Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi
15.09.2020 01:35 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:39

Lösemiyle mücadele eden 'Maskeli Şebnem' yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bu yıl nisan ayında üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul'daki bir hastanede tedavisine devam edilen öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), yaşamını yitirdi. Köseoğlu, lösemiye karşı verdiği mücadele dolayısıyla 'Maskeli Şebnem' adıyla biliniyordu.
Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında ikinci kez lösemiye yakalandığını öğrenince İstanbul'daki bir hastanede tedaviye başladı. Köseoğlu için sosyal medyada kök hücre bağışı için kampanya başlatılırken, siyasetinden spor dünyasına tüm Türkiye bu kampanyaya destek verdi. Köseoğlu için uygun ilik 2019 yılının Kasım ayında bulundu ve 11 Aralık'ta nakil gerçekleştirildi.
Şebnem Köseoğlu 2020 Nisan ayında rutin kontrollerine gittiğinde, hastalığının üçüncü kez nüksettiğini öğrendi. Lösemiyle savaşan ve sosyal medya paylaşımlarıyla 'Maskeli Şebnem' olarak bilinen Şebnem Köseoğlu'nun durumu kötüleşmeden önce Kızılay tarafından yeniden bağış kampanyası başlatıldı. Şebnem Köseoğlu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün akşamüzeri hayatını kaybetti. Son bir haftadır yoğun bakımdaki tedavisi devam ettiği öğrenilen Köseoğlu'nun durumunun kötüleştiği ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 'Maskeli Şebnem'in cenazesinin çarşamba günü Alanya'ya getirilerek defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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