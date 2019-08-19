Lösemiyi yendi şimdi lösemi hastaları için doktor olacak

19.08.2019 15:03

Henüz 5 yaşındayken yakalandığı lösemi hastalığını yenen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mesut Kaan Bozkurt (20), başta lösemiler olmak üzere tüm hastalara yardım etmek için çok çalışarak hayal ettiği Tıp Fakültesi'ni kazandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giren Bozkurt, "Doktorların benim için çaba sarf etmesi, iyileştirmek için uğraşmaları beni derinden etkiledi. Ben de onlar gibi hayat kurtarmaya karar verdim. İnşallah beyaz önlüğümü giyip hastalara şifa dağıtacağım" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süreci başladı. Yeni eğitim döneminde üniversitelerde eğitim görmeye başlayacak olan öğrencileri kayıt heyecanı sardı. Bu öğrencilerden biri de 5 yaşından beri doktorluk hayali kuran 20 yaşındaki Mesut Kaan Bozkurt. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Bozkurt, doktorluğu neden seçtiğini şöyle anlattı:

Doktorların güler yüzü ve ilgisi sayesinde hastane ortamını çok sevdim

"5 yaşında bana lösemi teşhisi konuldu. Ailem beni İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne götürdü. Bir yıl boyunca burada kaldım. Hatta kemoterapi tedavisi de gördüm. Tedavi sürecinde doktorlar benimle yakından ilgilendiler. Moralimi yüksek tutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Doktorların güler yüzü ve ilgisi sayesinde hastane ortamını çok sevdim. Özellikle doktorların benim için çaba sarf etmesi, iyileştirmek için uğraşmaları beni derinden etkiledi. Ben de onlar gibi hayat kurtarmaya karar verdim. İnşallah beyaz önlüğümü giyip hastalara şifa dağıtacağım. Lösemi hastası olarak yattığım hastanede doktor olarak görev yapmayı çok isterim."

Eğitim hayatı boyunca "Doktor olacağım" diye kendine bir hedef çizdiğini söyleyen Bozkurt, "Hafta içinde okulun ardından hafta sonu ise boş zamanlarımda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'ne gidip burada derse devam ettim. Çok güzel bir ortamımız vardı. Rehber hocalarım hayalimi gerçekleştirmem konusunda bana yardım etti. Planlı programlı çalışmayı öğrendim ve sınavı kazandım. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Azim, inanç ve çalışmak hayallerin gerçekleşmesi için yeterlidir

Hedefine ulaşan Mesut Kaan Bozkurt'u tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "Azim, inanç ve çalışmak hayallerin gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu aşamaları başarıyla geçerek gurur tablosuna adını yazdıran evladımız Mesut'u yürekten kutluyorum. Bu başarının diğer öğrencilere de örnek olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA