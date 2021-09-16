Lösemiyi kemik iliği nakliyle yenen down sendromlu Afra'ya 'kahramanı'ndan mektup - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lösemiyi kemik iliği nakliyle yenen down sendromlu Afra'ya "kahramanı"ndan mektup

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Sağlık

Down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül'e (5) kök hücre bağışlayan donör, bir çocuğun yaşama tutunmasını sağladığı için yaşadığı mutluluğu mektupla anlattı.

Down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül'e (5) kök hücre bağışlayan donör, bir çocuğun yaşama tutunmasını sağladığı için yaşadığı mutluluğu mektupla anlattı.

İzmirli Altun ve Recep Arabacı çiftinin ilk çocuğu olan down sendromlu Afra Eylül'e henüz 1,5 yaşındayken Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Akut Myeloid Lösemi teşhisi konuldu.

Uzun süre hastanede kalan ve kemoterapi gören çocuğun yaşaması için tek çarenin kemik iliği nakli olduğu tespit edilince uygun donör için arayış başladı.

Yurt içinde bulunan 3 donörün en uygunundan alınan kök hücrenin 28 Haziran 2019'da nakledilmesiyle Afra Eylül de sağlığına kavuştu. Ailenin başarılı nakil süreciyle yaşadığı sevinç, donörden gelen ve iyi dileklerin yer aldığı mektupla katlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası aracılığıyla gönderilen mektupta adı henüz açıklanmayan donör, Afra ve ailesine şöyle seslendi:

"Ben üniversite öğrencisiydim bağış yaptığımda, şimdi ikinci üniversite için hazırlanıyorum. Bir gün arkadaşlarla konuşurken aklıma geldi. 'Kızılaya donör olmuştum ama aramadılar.' dedim ve yarım saat sonra Kızılay tarafından arandım. Bu tesadüf inanın beni çok şaşırttı. Telefondaki kişi 3 yaşına girmemiş bir kız çocuğuyla yüzde 100 uyum sağladığımı söyledi ve çok mutlu oldum. Böyle zahmetsiz bir işlemin bu kadar umut vadediyor olması mutluluk verici.

Yaşadığınız zorlukları az çok tahmin edebiliyorum. Yine olsa yine veririm. Umarım pandemide zorluk yaşamamışsınızdır. Umarım güzel günleriniz olmuştur minik ile. Umarım tanışma fırsatımız olur. Allah yardımcınız olsun. Kendinize dikkat edin, güzel günler sizinle olsun."

Anne Altun Arabacı: "Mektubu 500 kez okudum"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Altun ve Recep Arabacı, AA muhabirine, kızlarını hayata bağlayan donöre, nakil işlemini yapan sağlık personeline ve zor süreçte yanlarında olan herkese minnet duyduklarını anlattı.

Anne Altun Arabacı, kanser tedavisinin uzun sürdüğünü ve sıkıntılı geçtiğini ifade ederek, kök hücre naklini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Doktorlar nakil işlemine karar verince sosyal medyadan da kampanyalar başlatıldığını ve aylar sonra uygun donörün bulunduğunu belirten Arabacı, "Çok şükür bugünlere geldik. Donörden bize gelen mektup da tamamen sürpriz oldu. Bizim ona minnet borcumuz var. Mektubu 500 kez okudum. Her defasında farklı duygular yaşadım." dedi.

Arabacı, donör ve hastanın buluşması için 2 yıllık resmi sürecin tamamlandığını ve her iki tarafın da rızasıyla bir araya gelebileceklerini dile getirerek, "Kızım şu an onun kanını taşıyor, belki özelliklerini de taşıyordur. Ona ne kadar teşekkür etsem az. Umarım en kısa sürede birbirimizi görebiliriz ve yüz yüze teşekkür etme fırsatı bulabiliriz." diye konuştu.

"Rabb'im bize yaşattığın mutluluğun kat kat fazlasını sana yaşatsın"

Anne Arabacı, donöre teşekkür etmek için bir mektup yazdıklarını da ifade etti.

Afra'nın ailesi, henüz ismini öğrenemedikleri donöre yazdıkları teşekkür mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba kızımın süper kahramanı. Hissettiklerimi, duygularımı, minnetimi buraya sığdırmam imkansız. Mektubu defalarca okudum. 2 yıl boyunca hep bu mektuplaşmayı bekledim. Öncelikle seni yetiştiren anne ve babanın ellerinden öperiz. Sana bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Sabırsızlıkla tanışacağımız günü bekliyoruz. Rabb'im senin bize yaşattığın mutluluğun kat kat fazlasını sana yaşatsın. Allah'a emanet ol, kalbi güzel donörümüz."

Lösemiyi kemik iliği nakliyle yenen down sendromlu Afra'ya kahramanı ndan mektup

Lösemiyi kemik iliği nakliyle yenen down sendromlu Afra'ya kahramanı ndan mektup

Lösemiyi kemik iliği nakliyle yenen down sendromlu Afra'ya kahramanı ndan mektup

Lösemiyi kemik iliği nakliyle yenen down sendromlu Afra'ya
AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Beren Saat Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Diego Marcao Cristiano Şenol Güneş Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lösemiyi kemik iliği nakliyle yenen down sendromlu Afra'ya 'kahramanı'ndan mektup - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:25:03. #1.11#