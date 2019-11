Lösemiye dikkat çekmek için maskeli meclis toplantısı

05.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:52

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösev'in başlattığı "Maskemi takarım" kampanyasına Balıkesir'in Edremit Belediyesi anlamlı bir destek verdi. Edremit Belediyesi'nin Kasım Ayı olağan meclisinde başkan, divan ve meclis üyeleri maske takarak kampanyaya destek verdi.



2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösemili Çocuklara dikkat çekmek amacıyla başlatılan maske takma kampanyasına bir destekte Edremit Belediyesi'nden geldi. Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı başlamadan önce Başkan Selman Hasan Arslan, meclis üyelerini ve salondakileri Lösemili Çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maske takmaya davet etti.



Başkan Selman Hasan Arslan daha sonra maskesiyle birlikte meclise seslendi. Arslan "Bazen siyaset susar, bazen bürokrasi susar. Lösemili çocuklarımıza dikkat çekmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı otuz saniye maske takmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.



Dünya Sağlık Örgütünün açıklamalarına göre Türkiye'nin kanser kuşağında yer alan bir ülke olduğunu unutmayalım. Her yıl 200 bin insana kanser tanısı konuluyor. Yaklaşık 150 bin insanımız her yıl bu hastalıktan yaşamını yitiriyor. Yani düşünebiliyor musunuz, bir şehir dolusu insanımız her yıl bu hastalıktan aramızdan ayrılıyor. Bu korkunç bir rakamdır, geleceğimizi ciddi şekilde tehdit etmektedir.



Bu nedenle sadece hastayı değil, tüm aileyi, tüm yakınlarını da etkilemektedir. En temel hak olan sağlıklı yaşama hakkı gereği bu konuda başta devlet olmak üzere, bütün topluma hele de bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bir insanı yaşama döndürmekten daha kutsal hangi iş olabilir diye düşünüyor ve bütün doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza da bu konuda teşekkürü borç biliyorum. Bu bağlamda, asırlar öncesinden bizlere seslenen Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözlerini hepinize hatırlamak istiyor, değerli meclisimize saygılar sunuyorum." Dedi.



Daha sonra meclis toplantısına devam edildi. - BALIKESİR

