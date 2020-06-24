Lösemili Yaman kahramanını bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lösemili Yaman kahramanını bekliyor

Adana'da, mücadele ettiği lösemiyi yenen ancak hastalığı nükseden 2 buçuk yaşındaki Yaman Yağ, şimdi kök hücre nakli için kahramanını bekliyor.

Lösemili Yaman kahramanını bekliyor
24.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:54

Adana'da, mücadele ettiği lösemiyi yenen ancak hastalığı nükseden 2 buçuk yaşındaki Yaman Yağ, şimdi kök hücre nakli için kahramanını bekliyor. Yaman'ın annesi Melike evladına uygun bağışçıyı aradıklarını belirterek, "Bugün onların başına gelmemiş olabilir ama yarın onların başına gelebilir. Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum. Bir bağış demek küçücük bir çocuğa hayat olma anlamı taşıyor" dedi.

Melike (37) ve Serkan (39) çifti 8 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten çift yumurta ikizi Yaman ve Pera isimli çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin bebekleri doğduktan sonra Yaman'a 17 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. 7 ay boyunca tedavi görüp ilk mücadelesini yaşında kazanan Yaman'ın hastalığı 5 ay sonra tekrardan nüksetti. 13 aydır lösemiyle savaşan minik Yaman, kök hücre nakli için uygun bağışçıyı bekliyor.

Kardeşinin ve akrabalarının iliği kendisine uymayan Yaman'ın ailesiyse korona virüs nedeniyle bağışçı sayısı azaldığı için biran önce uygun bağışçının bulunması dileğiyle dua ediyor ve evlatlarının yanından biran olsun ayrılmıyor.

"TÜRKKÖK TARAMASI YAPILDI, DONÖR BULAMADIK"

Oğlunun durumu hakkında bilgiler veren anne Melike, "7 ay tedavi gördükten sonra lösemiyi yendik. Her şey çok güzel gidiyordu bizim için. Normal hayatımıza adapte olmaya başlamıştık. 5 ay sonra rutin kontrollerde kan değerlerimiz tekrar oynadı. Testler sonrasında ise bu hastalığın tekrardan nüksettiğini gördük. 15-20 gündür de tedavilerimiz yeniden başladı. Bu arada doktorumuz kemik iliği nakli gerektiğini ve Yaman'ın bu hastalığı bir daha yenmesi durumunda tekrardan nüksedebileceğini bildirdi. TÜRKKÖK taraması yapıldı ancak herhangi bir donör bulamadık. Ülke genelinde hem Yaman hem de diğer çocuklar için ne kadar insanları kök hücre bağışçısı olmalarına yönlendirebilirsek diye projeler başlatıyoruz" diye konuştu.

"BAĞIŞÇILAR KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARA HAYAT OLMA ŞANSI VERİYOR"

Kök hücre bağışının çok basit ve uzun sürmediğini vurgulayan anne Yağ, "İnsanların bundan korkacağı bir şey yok. Defalarca kök hücre bağışçısı olabilirler. İleride benim çocuğumun başına gelirse ben ona bağış yapamam gibi bir şey yok. 3 ay sonra tekrar verici olabiliyorlar. Korkulacak bir şeyin olmadığını belirtmek istiyorum. Küçücük çocuklara hayat olma şansını onlara vermiş oluyorlar. Bugün onların başına gelmemiş olabilir ama yarın onların başına gelebilir. Bugünün bağışçısı yarının alıcısı olabilirler. Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SAĞLIKLI GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ"

Yaman'ın ikizi Pera'nın çok büyük desteği olduğunu kaydeden Melike Yağ, "Şuan oğlumun durumu iyi. Kemoterapi aldığında çok daha hırpalanıyoruz. 10 gündür kemoterapi almıyor evladım ama kısmetse bugün veya yarın tekrardan hastaneye yatacağız. O süreçten çıkınca Yaman bu şekilde hareket edemiyor, bir şey yiyemiyor. Ağzında, boğazında ciddi yaralar oluşuyor. O anlamda bizim için yorucu süreç oluyor. Daha küçük ve oyun çocuğu olduğu için atlatması daha çabuk oluyor. İkizinin çok büyük faydası var bize. Onu oyun oynamaya ve yataktan kalkması için teşvik ediyor. İlk 7 ayımız bir şekilde geçti bunu da atlatacağımızdan eminiz. İnşallah bugünler geride kalacak. Sağlıklı günlerimize döneceğiz" diye konuştu.

"VAZGEÇİP, ÇOCUKLARIN HAYATINI ELİNDEN ALMAYIN"

Donörlerin bazı zamanlarda bağış yapmaktan vazgeçtiğini de söyleyen ve bu nedenle birçok çocuğun umudunun yıkıldığını anlatan Yağ, daha sonra şunları söyledi:

"En büyük ricamız sadece tek bir çocuk için donör olmamaları. Vazgeçiliyor bu çocuklar için çok acı. Şuan İstanbul'da ve bizim hastanemizde bir arkadaşımızın çocuğuna yüzde 90 ve yüzde 100 uyumlu donörleri olduğu halde insanlar vermekten vazgeçiyorlar. Bu bir evlat. Lütfen verici olacaksınız gidip donör olun. Lütfen sizi Kızılay aradığında 'Ben verici olmaktan vazgeçtim' gibi bir cevapla çocuğun hayatını elinden almayın."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Türkiye'de bir önceki yıl ölenlerin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kadın? Oranlar yayınlandı
Türkiye'de bir önceki yıl ölenlerin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kadın? Oranlar yayınlandı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
Fatih Portakal'dan kanaldan kovulduğu iddialarına yanıt: Başamadınız
Fatih Portakal'dan kanaldan kovulduğu iddialarına yanıt: Başamadınız
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Lösemili Yaman kahramanını bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:21:32. #1.14#
title