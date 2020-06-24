Lösemili Yaman kahramanını bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lösemili Yaman kahramanını bekliyor

Adana'da, mücadele ettiği lösemiyi yenen ancak hastalığı nükseden 2 buçuk yaşındaki Yaman Yağ, şimdi kök hücre nakli için kahramanını bekliyor.

Lösemili Yaman kahramanını bekliyor
24.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:10

Adana'da, mücadele ettiği lösemiyi yenen ancak hastalığı nükseden 2 buçuk yaşındaki Yaman Yağ, şimdi kök hücre nakli için kahramanını bekliyor. Yaman'ın annesi Melike evladına uygun bağışçıyı aradıklarını belirterek, "Bugün onların başına gelmemiş olabilir ama yarın onların başına gelebilir. Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum. Bir bağış demek küçücük bir çocuğa hayat olma anlamı taşıyor" dedi.

Melike (37) ve Serkan (39) çifti 8 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten çift yumurta ikizi Yaman ve Pera isimli çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin bebekleri doğduktan sonra Yaman'a 17 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. 7 ay boyunca tedavi görüp ilk mücadelesini yaşında kazanan Yaman'ın hastalığı 5 ay sonra tekrardan nüksetti. 13 aydır lösemiyle savaşan minik Yaman, kök hücre nakli için uygun bağışçıyı bekliyor.

Kardeşinin ve akrabalarının iliği kendisine uymayan Yaman'ın ailesiyse korona virüs nedeniyle bağışçı sayısı azaldığı için biran önce uygun bağışçının bulunması dileğiyle dua ediyor ve evlatlarının yanından biran olsun ayrılmıyor.

"TÜRKKÖK taraması yapıldı, donör bulamadık"

Oğlunun durumu hakkında bilgiler veren anne Melike, "7 ay tedavi gördükten sonra lösemiyi yendik. Her şey çok güzel gidiyordu bizim için. Normal hayatımıza adapte olmaya başlamıştık. 5 ay sonra rutin kontrollerde kan değerlerimiz tekrar oynadı. Testler sonrasında ise bu hastalığın tekrardan nüksettiğini gördük. 15-20 gündür de tedavilerimiz yeniden başladı. Bu arada doktorumuz kemik iliği nakli gerektiğini ve Yaman'ın bu hastalığı bir daha yenmesi durumunda tekrardan nüksedebileceğini bildirdi. TÜRKKÖK taraması yapıldı ancak herhangi bir donör bulamadık. Ülke genelinde hem Yaman hem de diğer çocuklar için ne kadar insanları kök hücre bağışçısı olmalarına yönlendirebilirsek diye projeler başlatıyoruz" diye konuştu.

"Bağışçılar küçücük çocuklara hayat olma şansı veriyor"

Kök hücre bağışının çok basit ve uzun sürmediğini vurgulayan anne Yağ, "İnsanların bundan korkacağı bir şey yok. Defalarca kök hücre bağışçısı olabilirler. İleride benim çocuğumun başına gelirse ben ona bağış yapamam gibi bir şey yok. 3 ay sonra tekrar verici olabiliyorlar. Korkulacak bir şeyin olmadığını belirtmek istiyorum. Küçücük çocuklara hayat olma şansını onlara vermiş oluyorlar. Bugün onların başına gelmemiş olabilir ama yarın onların başına gelebilir. Bugünün bağışçısı yarının alıcısı olabilirler. Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah sağlıklı günlerimize döneceğiz"

Yaman'ın ikizi Pera'nın çok büyük desteği olduğunu kaydeden Melike Yağ, "Şuan oğlumun durumu iyi. Kemoterapi aldığında çok daha hırpalanıyoruz. 10 gündür kemoterapi almıyor evladım ama kısmetse bugün veya yarın tekrardan hastaneye yatacağız. O süreçten çıkınca Yaman bu şekilde hareket edemiyor, bir şey yiyemiyor. Ağzında, boğazında ciddi yaralar oluşuyor. O anlamda bizim için yorucu süreç oluyor. Daha küçük ve oyun çocuğu olduğu için atlatması daha çabuk oluyor. İkizinin çok büyük faydası var bize. Onu oyun oynamaya ve yataktan kalkması için teşvik ediyor. İlk 7 ayımız bir şekilde geçti bunu da atlatacağımızdan eminiz. İnşallah bugünler geride kalacak. Sağlıklı günlerimize döneceğiz" diye konuştu.

"Vazgeçip, çocukların hayatını elinden almayın"

Donörlerin bazı zamanlarda bağış yapmaktan vazgeçtiğini de söyleyen ve bu nedenle birçok çocuğun umudunun yıkıldığını anlatan Yağ, daha sonra şunları söyledi:

"En büyük ricamız sadece tek bir çocuk için donör olmamaları. Vazgeçiliyor bu çocuklar için çok acı. Şuan İstanbul'da ve bizim hastanemizde bir arkadaşımızın çocuğuna yüzde 90 ve yüzde 100 uyumlu donörleri olduğu halde insanlar vermekten vazgeçiyorlar. Bu bir evlat. Lütfen verici olacaksınız gidip donör olun. Lütfen sizi Kızılay aradığında 'Ben verici olmaktan vazgeçtim' gibi bir cevapla çocuğun hayatını elinden almayın." - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Selde kaybolan genç kız için arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor
Selde kaybolan genç kız için arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Aleyna Tilki Burcu Esmersoy
Spor Bülent Uygun Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Lösemili Yaman kahramanını bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 13:30:34. #1.15#
title