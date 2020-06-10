Lösemili Yağmur'un ilik sevinci: Kuruyan bir çiçektim, tekrar yeşeriyorum
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Lösemili Yağmur'un ilik sevinci: Kuruyan bir çiçektim, tekrar yeşeriyorum

ANTALYA'da, iki yıl önce lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybeden, sonrasında ise tekrar lösemiye yakalanan Yağmur Damla Yanık'a (19) müjdeli haber Almanya'dan geldi.

Lösemili Yağmur'un ilik sevinci: Kuruyan bir çiçektim, tekrar yeşeriyorum
10.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:06

ANTALYA'da, iki yıl önce lösemi hastalığını yenmesinin ardından geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol gözünü kaybeden, sonrasında ise tekrar lösemiye yakalanan Yağmur Damla Yanık'a (19) müjdeli haber Almanya'dan geldi. Almanya'da bulunan ve koronavirüs nedeniyle getirilemeyen yüzde 99 uyumlu ilik, yeni normal hayata geçilmesiyle Antalya'ya ulaştı. Nakil için gün sayan Yağmur, "Kuruyan bir çiçek gibiydim, şu an tekrar yeşeriyorum" dedi.

Antalya'da iki yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık, bu süreçte sol gözünü kaybetti. Bir süre sonra lösemi hastalığı yeniden ortaya çıkan Yanık için aranan yüzde 99 uyumlu ilik Almanya'da bulundu ancak koronavirüs salgını nedeniyle getirilemedi. Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren normal hayata geçilmesiyle Yağmur Damla Yanık'ın beklediği ilik Türkiye'ye getirildi. Yanık'a nakledilecek ilik, koronavirüs test sonucunun negatif çıkmasının ardından 5 Haziran günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştı.

İLİK NAKLİNE ENFEKSİYON ENGELİİliğin ulaşmasının ardından hastaneye çağrılan Yanık'a yapılan tetkiklerde, enfeksiyon bulgusuna rastlanıldı. Hastanede şu an enfeksiyon tedavisi gören Yağmur Damla Yanık'a, tedavisinin ardından 16- 20 Haziran tarihleri arasında ilik nakli yapılacak. Yağmur Damla Yanık, koronavirüs salgını süreci nedeniyle iliğin kendisine ulaşamayacağından korkusu yaşadığını söyledi. İliğin getirilmesiyle çok mutlu olduğunu belirten Yanık, "Korktuğum gibi olmadı ve 5 Haziran günü ilik hastaneye ulaştı. Enfeksiyon kaptığım için tedavimin tamamlanmasını bekliyorum. Ayın 16- 20'si arasında ilik naklimin yapılması planlanıyor" dedi.'TEKRAR YEŞERİYORUM'Süreçte hiç pes etmediğini belirten Yanık, "Enfeksiyon çıktığı için üzülmüyorum. Çünkü bunun da geçeceğini çok iyi biliyorum. İliğimin bana ulaştığı haberini almak, çok büyük mutluluk oldu. Kuruyan bir çiçek gibiydim, şu an tekrar yeşeriyorum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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