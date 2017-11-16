- Lösemili Kadircan'a Samsunspor morali



SAMSUN - 14 yaşındaki lösemi hastası Kadircan Bahar, hayranı olduğu Samsunspor'un antrenmanına gelerek futbolcularla tanıştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor Pazar günü oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesislerinde yaptığı antrenman ile hazırlandı. Antrenman öncesinde Samsunspor'un hayranı olan 14 yaşındaki lösemi hastası Kadircan Bahar, futbolcularla tanıştı. Kadircan'ın formasını imzalayan kırmızı-beyazlı futbolcular, minik Kadircan ile fotoğraf çekinmeyi de unutmadı.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Engin İpekoğlu, "Şu anda Kenan Karışık ve Ahmet Cebe'nin sakatlıkları devam ediyor. İkisi de takımdan ayrı düz koşu yaptılar. Bu sakatlıklar çok önemli olamasa da futbolcuları rahatsız ediyor. Bu sıkıntılara rağmen hücum oyuncularımız Ayite ve Angan takımla beraber çalışmalara başladılar. Onların da son durumuna bakacağız. Adanaspor maçında taraftarlarımızdan sabırlı bir şekilde bizleri son dakikaya kadar desteklemelerini istiyorum. Golün ne zaman geleceği belli değil. 90. dakikada da gol gelebilir. Pazar günü sahaya çıkacak oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Milli takım arasını yükleme yaparak geçirdik. Bu arada sakat oyunculardan bazıları da aramıza katıldı. Milli Takım arasını en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu hazırlıklarımız Adanaspor maçına olumlu yansır" dedi.

Samsunspor Pazar günü saat 13.00'te Adanaspor'u ağırlayacak.