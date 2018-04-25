Lösemili Çocukların Lunapark Keyfi

Lösemili Çocukların Lunapark Keyfi

Gaziantep'teki bir grup lösemili çocuk, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonuyla lunaparkta eğlendi.

Lösemili Çocukların Lunapark Keyfi

Gaziantep'teki bir grup lösemili çocuk, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonuyla lunaparkta eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında harekete geçen LÖSEV yetkilileri, Gaziantep'teki lösemili çocukları Şahinbey Parkındaki lunaparka götürdü.

Oyun gruplarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar, atlı karıncadan, dönme dolaba kadar çok sayıda eğlence grubunda deneyim yaşadı.

Çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar, yetkililere teşekkür etti.

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