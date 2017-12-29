Lösemili çocuklardan horonlu yılbaşı kutlaması



SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören lösemili çocuklar yılbaşı partisinde horon oynayarak eğlendiler.

Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği(LÖSAM), OMÜ Avrupa Tıp Öğrenci Topluluğu ve "Çocuklar Üşümesin Diye" adlı grubun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte lösemili çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte, Hematoloji ve Genel Serviste yatarak ve ayakta tedavi gören çocuklara hediyeler verildi. Kendileri için düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olan lösemili çocuklar, horon oynayarak yeni kutladılar. Sihirbaz gösterisiyle güzel vakit geçiren çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı.

Lösemili çocukların mutlu etmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten OMÜ Avrupa Tıp Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler, çocukların gülmesinin her şeyden önemli olduğunu belirttiler. Doktor, hemşire, personel, öğrenci ve ailelerin katıldığı etkinlik pasta kesimi ile sona erdi.