ÇINAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BİR DESTEKDE İLKADIM BELEDİYESİ DİKİŞ KURSİYERLERDEN

EL EMEĞİ GÖZNURU ÜRÜNLERİN GELİRLERİ LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANDI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, ONLARIN MÜCADELESİNE HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ

Lösemili çocuklara bir destek de İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezi kursiyerlerinden geldi. Dikiş kursiyerleri, "Hastalık değil, iyilik bulaşıcıdır" temalı bir çalışma ile Lösemili çocuklar yararına açılacak kermes için ürettikleri el ürünlerini LÖSAM'a bağışladı.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yıldıray Çınar Kültür Merkezi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında usta öğretici Betül Erdin ve kursiyerleri Lösam'ın düzenleyeceği ve gelirleri lösemili çocuklar adına bağışlanacak kermes nedeniyle "hastalık değil, iyilik bulaşıcıdır" temalı bir çalışma başlattı. Giyim üretim teknolojileri alanında kıyafet dikişi kursu alan 20 kursiyer böyle bir projenin içinde olmaktan kursiyerler kendi adına mutluluklarını dile getirdi.

"Ürünler sevinç kaynağına dönüşecek"

Dikilen kıyafetleri almak ve dikiş kursu öğrencilerine yerinde teşekkür etmek için Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'ne ziyarette bulunan Lösam Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, " Bu projede ürettiğiniz ürünler onlar için tedavi gördükleri odalarında birer sevinç kaynağı olacak. Bu sebepten ötürü usta öğretici Betül Erdin hocanın nezdinde siz değerli kursiyerlerine, İlkadım Belediyesi'ne ve Halk Eğitim Merkezine katkılarından dolayı şükranlarımı iletiyorum" dedi.

"20 kursiyerimle her zaman destek olacağız"

İlkadım Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediğini, lösemili çocukların tedavisinde ve seslerinin duyulmasında gelecek süreçte de bütün imkanlarını sunacağını, her zaman katkı sağlayacaklarını dile getiren Usta Öğretici Betül Erden, " Başarılı bir kurs süreci geçiriyoruz. Özellikle ev hanımlarımızın el emeği göz nuru ürünleri kazanca dönüştürüyoruz. Lösemili çocuklarımızın verdikleri mücadelenin farkındayız. Bu kursta ortaya çıkan ürünlerin lösemili çocuklara ulaştırılmasından da ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kursumuza destek veren Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a kursta yoğun gayret gösteren kursiyerlerime teşekkür ediyorum.

"Motivasyonlarına büyük katkı ve sevinç sağlayacak"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bu gibi sosyal projelere verdikleri öneme değindi. Özellikle lösemili çocukların her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Demirtaş "Ben bu konuda ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarına yardım eli uzatan LÖSAM'a teşekkür ediyorum. LÖSAM gibi lösemiyle mücadele eden derneklerimize destek olalım. Çünkü çocuklarımız bizim umut ışığımız, bizler de büyükler olarak onların yaşamlarının yeşermesine katkı sağlayalım. Onların mücadelesine ortak olmak son derece önemli. Burada elde edilen gelir onların moral ve motivasyonuna büyük katkı sağlanacak. Ben emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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