Lösemili çocuklar ve kök hücre bağışı için pedal çeviriyor

Lösemi hastası çocukların hayata tutunabilmesi ve kök hücre bağışına dikkat çekmek amacıyla Adana'dan bisikletle yola çıkan Kemal Yücel, Çorum'a ulaştı.

Şehir girişinde Çorum Özgür Bisiklet Topluluğu ve Bisiklet Tutkunları topluluğu üyeleri tarafından karşılanan Yücel, daha sonra Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne geçti. Yücel, proje hakkında Kızılay yetkililerine bilgi verdikten sonra kendisini karşılamaya gelen bisiklet topluluklarının üyeleri kök hücre bağışında bağışında bulundu.

Lösemili çocuklara dikkat çekmek ve kök hücre bağışı konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla Adana'dan yola çıktığını dile getiren Yücel, "Adana'dan başlayarak kalp şeklinde bir Türkiye turu rotası hazırladım. Şehir şehir gezerek insanlara kök hücre bağışının önemini anlatıyoruz. Dönor nasıl olnur, kimler bağışta bulunabilir bunları anlatıyoruz. Kök hücre konusunda yanlış algıları doğrularıyla değiştiriyoruz" dedi.

Bugün Çorum'a ulaştığını, buradaki bisiklet gönüllüleri ile kök hücre bağışında bulunduklarını anlatan Yücel, "Dönor bulunamadığında çocuklarımız her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Çocuklarımızın hayatını kurtarmak bizlerin elinde. Kök hücre bağışı lösemili çocukların yeni bir hayata başlamasındaki ilk adım. Biz bu adımı atanlara kahraman diyoruz. Bir hayatı kurtaran kahramandır bizim için" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA