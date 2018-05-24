Lösemili Çocuklar Kazandıkları Ödülü Filistinli Çocuklara Gönderdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Onkoloji Hastanesinde tedavi gören ve hastane içindeki sınıfta öğrenimlerine devam eden çocuklar, öğretmenlerinin desteğiyle sahneledikleri tiyatro oyunundan kazandıkları 500 liralık ödülü, Filistinli çocuklara bağışladı.

Şenel Sabri Turan ilkokulu Hastane Sınıfı öğretmenleri Nesibe Gerek ve Ali Sinan, tedavileri ve sağlık durumları el verdiği zamanlarda lösemi hastası Yasin Eren Okur, Berrak Ada Gürbüz, Zeynep İda Arslan, Alperen Gözükara, Sudem Akkurt ve Ayşe Berfin Karabulut'u tiyatro gösterisine hazırladı.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sahne Çocukların" projesi kapsamında Şahinbey ilçesindeki okulların katılımıyla düzenlenen tiyatro yarışmasına katılan GAÜN Onkoloji Hastanesi Tiyatro ekibi, sahneledikleri performansla mansiyon ödülüne değer görüldü.

Kendileri küçük olsa da gönülleri çok büyük olan lösemi hastası çocuklar, öğretmenlerine, kazandıkları bu parayı, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle ilaç bulmakta güçlük çeken Filistinli çocuklara bağışlamak istediklerini söyledi.

Öğretmenleri ve aileleriyle GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü makamında ziyaret eden çocuklar, ödüllerini Filistinli çocuklara gönderilmek üzere teslim etti.

Lösemili çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler veren Prof. Dr. Ali Gür, yaklaşık bir ay sonra Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Kemik İliği Transplantasyon Merkezinin açılacağı müjdesini verdi.

"Başarı bizim için sadece ödül değil"

Öğretmen Nesibe Gerek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sosyal Okul" projesi kapsamında Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesiyle bir yarışma düzenlendiğini ve kendilerinin de bu yarışmaya katıldığını söyledi.

Lösemili çocukların hep tiyatro izlediklerini ama hiçbir zaman sahnede rol alma şansları olmadığını aktaran Gerek, "Yapabileceğimize inandık ve çocuklarla konuştuk. Onlar da istediler ve başarılı oldular. Başarı bizim için sadece ödül değildi. Onların kemoterapiden doğan özgüven eksikliklerini, sahne ortamında yok ettiğimizi düşünüyorum. 'Aldığımız mansiyon ödülünü Filistin'deki hasta kardeşlerimize göndermek istiyoruz' dediler. Biz de bugün Filistin'deki kardeşlerimize armağan ettik." diye konuştu.

Nesibe Gerek, çocukların hastane ortamında tedavilerini görürken bir yandan da oyuna hazırlandıklarını, oyunda da bir öğretmenin neler başarabileceğinin anlatıldığını vurguladı.

Öğretmen Ali Sinan da çocukların sahneye koyduğu oyunun gerçek bir hikayesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim burada yaşadığımız, gözümüzün önünde cereyan eden olayların birleşimi diyebiliriz. Çocuklar bir nevi tiyatro oynamadılar, kendi hikayelerini oynamış oldular. Türkiye'de tamamı lösemili çocuklardan oluşan tiyatro grubunun oluşmuş olması da bizim için çok gurur vericiydi. Çok zor zamanlarımız oldu. 3,5 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Bu süreçte çocukların sağlıkları elverdiği ölçüde çalışabildik. Çocukların özgüvenlerini geliştirecek onlara psikolojik destek sağlayacak yeni çalışmalar hazırlayacağız."

Minik tiyatroculardan Yasin Eren Okur ise tiyatroyu çok sevdiğini, eğlendiğini, oyuna hazırlanırken arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getirerek, "Oyunda içine kapanık bir çocuktum. Sonradan Nesibe öğretmenimin yardımıyla açıldım. Bize verilen ödülü Filistin'deki arkadaşlarımıza göndermeyi düşündük, çünkü onlar yiyecek bir şey bulamıyorlar. Hasta olduklarında ilaç bulamıyorlar. O yüzden gönderiyoruz." dedi.

Sudem Akkurt, sahneye çıktığında çok heyecanlandığını söyleyerek, "Benim için çok değişiklik oldu. İyi ki Nesibe öğretmenim tiyatroya bizi seçmiş, çok eğlendik. Filistinli çocuklara gönderdik parayı. Çünkü orada savaş oluyormuş ve çocuklar tedavi olamıyormuş, yemek bulamıyormuş. Parayı onlara yollayıp yemek ve ilaç alacağız." diye konuştu.

Alperen Gözükara da tiyatroda oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, öğretmenlerine teşekkür etti.

Oyunda diğer çocuklar tarafından dışlanan "Ali" karakterine iyi davranan onunla arkadaş olan birini canlandırdığını anlatan küçük Alperen, ileride de tiyatro oynamak istediğini vurguladı.